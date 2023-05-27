В Турцию доставлены все избирательные бюллетени из-за рубежа

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В преддверии основного дня голосования во втором туре голосования на выборах президента Турции, в страну доставлены бюллетени со всех зарубежных участков.

Процесс голосования в 73 странах продолжался до 24 мая, бюллетени в запечатанных мешках доставили в Анкару в условиях строгой безопасности, передает “Анадолу”.

Последними мешки с бюллетенями доставили в Стамбул рейсами «Турецких авиалиний» из Оттавы и Монреаля. Мешки сопровождали дипломатические курьеры и представители политических партий.

Запечатанные мешки были выгружены в аэропорту мегаполиса в специальные автомобили и доставлены в Окружную комиссию Турции по голосованию за рубежом, откуда их направили в Анкару.