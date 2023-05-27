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Путин: Те, кто пытаются “отменить” российскую культуру, наказывают прежде всего свои народы

Путин: Те, кто пытаются "отменить" российскую культуру, наказывают прежде всего свои народы

Президент России Владимир Путин заявил, что пытающиеся “отменить” российскую культуру, наказывают прежде всего самих себя и свои народы.

“Культура, искусство – те сферы, которые призваны объединять людей, – они сегодня оказались в эпицентре геополитического противостояния. Все, что связано с Россией, пытаются “отменить”, вычеркнуть из достояния цивилизации. Тем самым подобные “деятели” наказывают прежде всего самих себя, лишают свои народы, своих граждан возможности прикоснуться к подлинным шедеврам”, – сказал президент в видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере “Таврида”, опубликованном в субботу на сайте Кремля.

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