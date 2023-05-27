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Эрдоган: На выборах 28 мая докажем о завершении периода переворотов в Турции

Эрдоган: На выборах 28 мая докажем о завершении периода переворотов в Турции

Выборы 28 мая – это возможность показать миру, что периоды переворотов и хунт для Турции раз и навсегда остались позади, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе посещения могилы бывшего премьера страны Аднана Мендереса и его соратников, казненных участниками военного переворота 27 мая 1960 года, сообщает  Anadolu.

“Сегодня, спустя 63 года [после даты военного переворота], мы с нетерпением ожидаем посещения избирательных участков с тем, чтобы доказать миру, что пришел конец периода переворотов, хунт и деклараций военных в Турции”, – сказал он.

Президент назвал события 27 мая “одной из самых черных страниц в истории Республики”.

По словам главы государства, военные, участвовавшие в майских событиях 1960 года, нанесли удар не только по демократии и развитию Турции, но и “оставили глубокую рану в сердцах турецкого народа”.

Президент Турции призвал сограждан к активному участию во втором туре выборов 28 мая.

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