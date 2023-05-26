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Резников испытал украинский вездеход (видео)

Резников испытал украинский вездеход (видео)

Министр обороны Алексей Резников испытал украинский вездеход «Богун». Видео он опубликовал в «Фейсбуке».

“Всегда приятно испытывать технику, которая идет на фронт, а когда речь идет о технике украинского производства – это наслаждение”, – отметил он.

По словам Резникова, два «Богуна» уже воюют в разных подразделениях. Например, специально для десантников, штурмовиков сделан «Богун» типа кабриолет, где убрали кабину как таковую, вместо этого оборудовав места для личного состава, сделав из нее десантную машину.

“Пока другие подразделения испытывают технику, устанавливают разного типа вооружения для использования в военных действиях. Есть даже версия медицинского эвакуатора. Есть уже и заявки от отдельных командующих”, – рассказал министр.

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