Главное Общество

В Хачмазе остановлено незаконное строительство на территории исторического памятника (фото)

В Хачмазе остановлено незаконное строительство на территории исторического памятника (фото)

В охраняемой зоне памятника архитектуры местного значения с инвентарным номером 4300, расположенного в селе Старый Хачмаз Хачмазского района, выявлено проведение незаконных строительных работ.

Об этом сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

Сотрудники Шабранского регионального управления Государственной службы провели осмотр территории и потребовали немедленного прекращения строительных работ, проводимых в охраняемой зоне памятника.

Было отмечено, что в соответствии со статьей 10 Закона Азербайджана “Об охране памятников истории и культуры” запрещается изменение художественно-эстетического облика памятников, их снос и проведение ремонтных, строительных, хозяйственных и иных работ, которые могут представлять для них опасность.

По данному факту принимаются соответствующие законодательству меры.

В Хачмазе остановлено незаконное строительство на территории исторического памятника (фото)

Теги:
Из этой рубрики
Обнародовано число избирателей в Азербайджане
Общество

Обнародовано число избирателей в Азербайджане

2023/05/26, 15:31
Июньские билеты на автобусные рейсы на освобожденные территории скоро поступят в продажу
Общество

Июньские билеты на автобусные рейсы на освобожденные территории скоро поступят в продажу

2023/05/26, 15:15
В TƏBİB рассказали о госпитализации пострадавших в ДТП в Габале (обновлено)
Общество

В TƏBİB рассказали о госпитализации пострадавших в ДТП в Габале (обновлено)

2023/05/26, 14:36
В Хачмазе остановлено незаконное строительство на территории исторического памятника (фото)
Общество

В Хачмазе остановлено незаконное строительство на территории исторического памятника (фото)

2023/05/26, 13:52
Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

2023/05/26, 13:25
МЧС о последствиях ливней в Гёйгёле и Гяндже (фото)
Общество

МЧС о последствиях ливней в Гёйгёле и Гяндже (фото)

2023/05/26, 13:03
В Баку на ряде улиц будет ограничено движение
Общество

В Баку на ряде улиц будет ограничено движение

2023/05/26, 11:40
АПБА - о продаже искусственного риса
Общество

АПБА – о продаже искусственного риса

2023/05/26, 10:44
МЧС выявило нарушения радиационной безопасности в двух клиниках
Общество

МЧС выявило нарушения радиационной безопасности в двух клиниках

2023/05/26, 10:25