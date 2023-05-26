Главное Мир

Краснодар атакован беспилотниками (фото и видео)

Краснодар атакован беспилотниками (фото и видео)

Российский Краснодар в ночь на 26 мая был атакован с помощью беспилотников.

Об этом сообщила Baza.

Утверждалось, что над городом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), однако как минимум один дрон взорвался, врезавшись в офисное здание на Морской улице.

Оперативный штаб подтвердил взрыв в городе. По заявлению чиновников, прибывшие на место экстренные службы не обнаружили возгорания, но зафиксировали повреждение кровли здания и окон.

По словам мэра города Евгения Наумова, повреждения получили офисное здание и жилой дом. «В пятиэтажке по Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна. В рядом стоящем частном доме повреждена кровля», — уточняет он.

Теги:
Из этой рубрики
Маску разрешили испытать чипы для мозга на людях
Мир

Маску разрешили испытать чипы для мозга на людях

2023/05/26, 10:30
Краснодар атакован беспилотниками (фото и видео)
Мир

Краснодар атакован беспилотниками (фото и видео)

2023/05/26, 09:29
Эрдоган проигнорировал приглашение Кылычдароглу на дебаты
Мир

Эрдоган проигнорировал приглашение Кылычдароглу на дебаты

2023/05/26, 00:32
Прилепин находится в стабильном состоянии
Мир

Прилепин находится в стабильном состоянии

2023/05/26, 00:02
Эрдоган дал оценку возможной победе Кылычдароглу
Мир

Эрдоган дал оценку возможной победе Кылычдароглу

2023/05/25, 23:25
Чем угощали участников Высшего евразийского экономического совета
Мир

Чем угощали участников Высшего евразийского экономического совета

2023/05/25, 21:49
Казахстан выдворяет российского военного, но его адвокаты против
Мир

Казахстан выдворяет российского военного, но его адвокаты против

2023/05/25, 21:20
Лукашенко обещает сохранить российское ядерное оружие в безопасности
Мир

Лукашенко обещает сохранить российское ядерное оружие в безопасности

2023/05/25, 20:01
Число казней в мировых масштабах достигло максимума за 5 лет
Мир

Число казней в мировых масштабах достигло максимума за 5 лет

2023/05/25, 18:56