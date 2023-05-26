Краснодар атакован беспилотниками (фото и видео)

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Российский Краснодар в ночь на 26 мая был атакован с помощью беспилотников.

Об этом сообщила Baza.

Утверждалось, что над городом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), однако как минимум один дрон взорвался, врезавшись в офисное здание на Морской улице.

Оперативный штаб подтвердил взрыв в городе. По заявлению чиновников, прибывшие на место экстренные службы не обнаружили возгорания, но зафиксировали повреждение кровли здания и окон.

По словам мэра города Евгения Наумова, повреждения получили офисное здание и жилой дом. «В пятиэтажке по Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна. В рядом стоящем частном доме повреждена кровля», — уточняет он.