Эрдоган проигнорировал приглашение Кылычдароглу на дебаты

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Президент Турции Тайип Эрдоган отклонил предложение единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу провести телевизионные дебаты, отметив, что им не о чем говорить. Об этом он заявил в интервью телеканалам CNN Türk и Kanal D.

“Теперь он зовет меня на телевидение. О чем ты со мной будешь говорить? У него нет никаких достижений, нет видения. Мне с тобой обсуждать больницу Управления социального страхования в (стамбульском) районе Окмейданы? Или поговорим о том, как ты отдал 40 мест в парламенте тем, кто даже 1% голоса не получил на выборах?” – заявил Эрдоган.