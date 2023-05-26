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Эрдоган проигнорировал приглашение Кылычдароглу на дебаты

Эрдоган проигнорировал приглашение Кылычдароглу на дебаты

Президент Турции Тайип Эрдоган отклонил предложение единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу провести телевизионные дебаты, отметив, что им не о чем говорить. Об этом он заявил в интервью телеканалам CNN Türk и Kanal D.

“Теперь он зовет меня на телевидение. О чем ты со мной будешь говорить? У него нет никаких достижений, нет видения. Мне с тобой обсуждать больницу Управления социального страхования в (стамбульском) районе Окмейданы? Или поговорим о том, как ты отдал 40 мест в парламенте тем, кто даже 1% голоса не получил на выборах?” – заявил Эрдоган.

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