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Глава Всемирного банка не верит в дефолт в США

Глава Всемирного банка не верит в дефолт в США

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в интервью каналу CNN заявил, что не ожидает дефолта в Соединённых Штатах. «Я не ожидаю дефолта», — отметил он.

Он также добавил, что ситуации, подобно той, которая сложилась в настоящий момент в США, случаются раз в несколько лет. Главная проблема, по его мнению, в данном случае кроется в американском законодательстве.

«Если не повысить потолок госдолга, то случится дефолт. Это, на самом деле, нежизнеспособный выбор. Я выступаю за то, что в какой-то момент они бы выдохнули и изменили закон», — отметил он.

Малпасс также заявил о необходимости для США принять меры по снижению расходов.

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