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Ильхам Алиев: Гейдар Алиев и Путин заложили основы отношений между Россией и Азербайджаном

Ильхам Алиев: Гейдар Алиев и Путин заложили основы отношений между Россией и Азербайджаном

Гейдар Алиев и Владимир Путин заложили основы сегодняшнего уровня отношений между Россией и Азербайджаном.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Его слова приводит “Азертадж”.

Обращаясь к российскому коллеге, глава нашего государства сказал: «Именно после Вашего визита в Азербайджан в 2001 году отношения вышли на качественно новый уровень, и сегодня мы уже характеризуем эти отношения как союзнические, не только де-факто, но и де-юре». Напомнив, что в начале прошлого года была подписана Декларация о союзническом взаимодействии, президент Азербайджана назвал ее важнейшим политическим документом, отражающим дух и характер двусторонних отношений и стремление обеих стран к еще более тесному взаимодействию.

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