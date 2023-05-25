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Путин: Гейдар Алиев – выдающийся политический деятель, объединительная фигура в истории наших стран

Путин: Гейдар Алиев - выдающийся политический деятель, объединительная фигура в истории наших стран

В этом году празднуется 100-летие Гейдара Алиевича Алиева. Вы знаете наше отношение к этому политическому деятелю и Советского Союза, и независимого Азербайджана. Это выдающийся политический деятель, объединительная фигура в истории наших стран.

Об этом сказал президент РФ Владимир Путин 25 мая на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Его слова приводит “Азертадж”.

Подчеркнув, что юбилей Гейдара Алиева достойно отмечался и в России, Владимир Путин сообщил, прошли выставки и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, состоялся показ документальных фильмов на телевидении. «Много мероприятий состоялось и в регионах Российской Федерации, это была не только столица, – в Казани, Астрахани, Дагестане, на БАМе, где тоже помнят Гейдара Алиевича, в том числе торжественное отправление поезда Москва – Тында и мероприятия на станции Ангоя, где вокзалу присвоено имя Алиева, курировавшего в качестве первого замглавы Совмина СССР сооружение БАМа. Это выдающаяся стройка всего Советского Союза, она связана с именем Алиева», – добавил президент России.

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