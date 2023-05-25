Главное Экономика

Лидер Азербайджана видит потенциал для дальнейшего роста товарооборота с ЕАЭС

Лидер Азербайджана видит потенциал для дальнейшего роста товарооборота с ЕАЭС

Товарооборот Азербайджана со странами ЕврАзЭС в прошлом году вырос на 31 процент и составил 4,7 миллиарда долларов. В январе-апреле этого года взаимная торговля выросла еще на 38 процентов.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Глава государства подчеркнул, что в прошлом году доля стран-членов ЕврАзЭС во внешнеторговом обороте Азербайджана составила около 9 процентов. «Мы видим большой потенциал для дальнейшего роста товарооборота. Азербайджан расположен на географическом перекресте транспортных путей Восток-Запад и Север-Юг. Транспортно-логистическая инфраструктура нашей страны позволяет осуществлять перевозки в любых направлениях. Азербайджан обладает самым большим торговым флотом на Каспии в количестве более 50 судов», – добавил президент Азербайджана, которого цитирует “Азертадж”.

Теги:
Из этой рубрики
Самолеты Georgian Airways будут летать транзитом из Москвы через Тбилиси в европейские страны
Экономика

Самолеты Georgian Airways будут летать транзитом из Москвы через Тбилиси в европейские страны

2023/05/25, 20:10
Лидер Азербайджана видит потенциал для дальнейшего роста товарооборота с ЕАЭС
Экономика

Лидер Азербайджана видит потенциал для дальнейшего роста товарооборота с ЕАЭС

2023/05/25, 19:11
Президент Азербайджана заявил об устойчивости экономики страны
Экономика

Президент Азербайджана заявил об устойчивости экономики страны

2023/05/25, 18:59
Ильхам Алиев: Азербайджан является важным участником проекта Север-Юг
Экономика

Ильхам Алиев: Азербайджан является важным участником проекта Север-Юг

2023/05/25, 18:54
Ильхам Алиев проинформировал ЕАЭС о возможностях Азербайджана в судостроении
Экономика

Ильхам Алиев проинформировал ЕАЭС о возможностях Азербайджана в судостроении

2023/05/25, 18:42
Tesla вынуждена отозвать с китайского рынка более миллиона автомобилей
Экономика

Tesla вынуждена отозвать с китайского рынка более миллиона автомобилей

2023/05/25, 18:37
Госдолг США превысил российский более чем в 100 раз
Экономика

Госдолг США превысил российский более чем в 100 раз

2023/05/25, 09:57
Украина приостановила экспорт электричества
Экономика

Украина приостановила экспорт электричества

2023/05/24, 22:24
Сийярто требует от ЕС средств на обновление инфраструктуры для поставок азербайджанского газа
Экономика

Сийярто требует от ЕС средств на обновление инфраструктуры для поставок азербайджанского газа

2023/05/24, 21:29