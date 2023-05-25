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В подсистему «Зафар» внесена информация о 245 тыс человек

В подсистему «Зафар» внесена информация о 245 тыс человек

За прошедший период в подсистему «Зафар» соответствующими органами были внесена информация о 245 тыс. человек.

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В их число входят участники первой и второй Карабахских войн, шехиды и члены семей шехидов, лица, имеющие инвалидность в связи с войной, Национальные Герои, Герои Отечественной войны, лица, имеющие инвалидность в связи с периодом военной службы, и члены их семей.

Подсистема «Зафар», созданная указом президента Ильхама Алиева от 27 октября 2021 года, позволяет организациям оперативно обмениваться информацией в ходе работы по реализации мер социальной поддержки в отношении семей шехидов и участников войны, более оперативно, системно, целесообразно организовывать эту работу.

Как только информация о семьях шехидов и участниках войны вносится в данную подсистему им посредством электронной системы назначаются социальные выплаты в проактивном порядке.

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