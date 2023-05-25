МИД России: Договор Баку и Еревана должен опираться на долгосрочные решения

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Мирный договор Баку и Еревана должен опираться на долгосрочные, устойчивые решения, при этом азербайджанской и армянской сторонам самим решать, что отвечает их коренным интересам и каким образом они намерены обеспечить устойчивый мир, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Отвечая на вопрос о подготовке мирного договора между сторонами, он указал, что “с учетом крайней чувствительности этих вопросов мы не можем комментировать ход переговорного процесса, чтобы не помешать его продвижению”.

“Баку и Еревану самим решать, что отвечает их коренным интересам и каким образом они намерены обеспечить устойчивый и надежный мир для своих народов. При этом, разумеется, мирный договор должен опираться на долгосрочные, устойчивые решения”, – добавил замглавы МИД России.

Он напомнил, что “Россия всемерно поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией”.

“В трехстороннем заявлении лидеров по итогам саммита в Сочи 31 октября 2022 года подчеркивается важность активной подготовки к заключению мирного договора в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе”, – добавил замглавы МИД России.

Галузин уверен, что “эту совместную работу следует рассматривать в контексте реализации комплекса трехсторонних договоренностей, согласованных лидерами России, Азербайджана и Армении в период с ноября 2020 года”.

“Они лежат в основе процесса армяно-азербайджанской нормализации и формируют “дорожную карту” примирения Баку и Еревана. Она включает в себя шаги по разблокированию транспортных и экономических связей, делимитации армяно-азербайджанской границы и развитию контактов по линии гражданского общества”, – отметил он. Возвращаясь к теме мирного договора, он отметил , что российская сторона помогает “сторонам находить точки соприкосновения, выходить на устраивающие их формулировки и компромиссы”.