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В Баку выявлен факт нарушения эстетического и архитектурного облика исторического здания

В Баку выявлен факт нарушения эстетического и архитектурного облика исторического здания

Сотрудники Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при министерстве культуры выявили факт вмешательства в эстетический и архитектурный облик исторического здания, расположенного по улице Самеда Вургуна, 16, в Сабаильском районе Баку.

Об этом сообщили в Госслужбе.

Было отмечено, что по факту принимаются меры в соответствии с требованием законодательства:

“Согласно статье 10 Закона Азербайджанской Республики “Об охране памятников истории и культуры”, запрещается изменять художественно-эстетический облик памятников, проводить ремонтные, строительные, профилактические и другие работы, которые могут представлять для них опасность.

Нарушители несут уголовную, административную, дисциплинарную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. Мы призываем арендаторов и владельцев исторических зданий (памятников), бережно относиться к их охране, а также художественно-эстетическому облику нашего города”.

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