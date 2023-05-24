Главное Странности

Ереван пошел на попятную: Возможно, Пашиняна просто подставили

Ереван пошел на попятную: Возможно, Пашиняна просто подставили

МИД Армении регулярно выступает с комментариями относительно заявлений руководителей других стран. Об этом заявил ТАСС в среду дипломатический источник в Ереване, обратив внимание на слова премьер-министра республики Никола Пашиняна о том, что представитель МИД РФ «не может комментировать» его заявления.

Дипломатический источник обратил внимание на то, что МИД Армении «регулярно комментирует заявления руководителей других стран». «Возможно, Пашиняна просто подставили», – отметил источник.

Ранее Никол Пашинян в парламенте заявил, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не уполномочена делать комментарии к его, Пашиняна, заявлениям, а может лишь внимательно выслушивать. Причем армянский премьер использовал выражение, близкое к русскому «мотать на ус»

Теги:
Из этой рубрики
Ереван пошел на попятную: Возможно, Пашиняна просто подставили
Странности

Ереван пошел на попятную: Возможно, Пашиняна просто подставили

2023/05/24, 22:37
Чего добивается телеканал «Россия» и почему ему не нравится возможное примирение Баку и Еревана?
Странности

Чего добивается телеканал «Россия» и почему ему не нравится возможное примирение Баку и Еревана?

2023/05/24, 21:16
Володин предложил Польше вернуть часть территорий
Странности

Володин предложил Польше вернуть часть территорий

2023/05/24, 00:45
Провокационные «учения» и странное молчание РМК (видео)
Странности

Провокационные «учения» и странное молчание РМК (видео)

2023/05/23, 22:20
Захарова: Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши
Странности

Захарова: Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши

2023/05/23, 22:06
Путин: Никакой Украины не было в истории человечества (видео)
Странности

Путин: Никакой Украины не было в истории человечества (видео)

2023/05/23, 20:03
Медведев потребовал от США компенсацию за разрушение Бахмута и Мариуполя
Странности

Медведев потребовал от США компенсацию за разрушение Бахмута и Мариуполя

2023/05/23, 18:56
Путин заявил, что Россия пытается с помощью "спецоперации" прекратить войну
Странности

Путин заявил, что Россия пытается с помощью “спецоперации” прекратить войну

2023/05/23, 16:33
Кремль: нападение «диверсантов» на Белгородскую область «вызывает глубокую озабоченность»
Странности

Кремль: нападение «диверсантов» на Белгородскую область «вызывает глубокую озабоченность»

2023/05/23, 14:25