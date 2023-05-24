Ереван пошел на попятную: Возможно, Пашиняна просто подставили

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МИД Армении регулярно выступает с комментариями относительно заявлений руководителей других стран. Об этом заявил ТАСС в среду дипломатический источник в Ереване, обратив внимание на слова премьер-министра республики Никола Пашиняна о том, что представитель МИД РФ «не может комментировать» его заявления.

Дипломатический источник обратил внимание на то, что МИД Армении «регулярно комментирует заявления руководителей других стран». «Возможно, Пашиняна просто подставили», – отметил источник.

Ранее Никол Пашинян в парламенте заявил, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не уполномочена делать комментарии к его, Пашиняна, заявлениям, а может лишь внимательно выслушивать. Причем армянский премьер использовал выражение, близкое к русскому «мотать на ус»