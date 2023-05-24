Аяз Гулиев: Я азербайджанец. Но если это будет минусом в клубной карьере…

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Полузащитник подмосковные «Химок» Аяз Гулиев в интервью «Матч ТВ» заявил, что в ближайшее время может обсудить смену спортивного гражданства с федерацией Азербайджана.

Воспитанник московского «Спартака» перешел в «Химки» летом 2022 года из тульского «Арсенала». В этом сезоне 26 летний полузащитник сыграл в 18 матчах РПЛ. Игрок вырос в Москве, но имеет азербайджанские корни.

“Я не говорил Азербайджану ни да, ни нет. Есть куча моментов, которые нужно обговорить. Все время слышу — ждем и нужно обсудить. Может быть, скоро обсудим переход.

В любом случае карьера строится на клубной деятельности, а не на сборной. Не исключаю свой возможный переход, но это не из за нынешней ситуации. Речь об этом давно ведется. Но если я пойму, что, став легионером, будет тяжелее конкурировать в РПЛ, это будет уже другой момент”, – заявил футболист.

“В первую очередь я — азербайджанец. Но если это будет минусом в клубной карьере, то переход не стоит того. Ведь если не будешь играть в клубе — не будешь попадать в сборную, тогда смысл перехода пропадает”, – добавил Гулиев.