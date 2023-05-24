Главное Экономика

Спикер палаты представителей исключил дефолт в США

Спикер палаты представителей исключил дефолт в США

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что дефолта в США не будет.

“Дефолта не будет, мы решим эту проблему”, — заявил Маккарти журналистам.

Он при этом отметил, что к договоренности администрация и республиканские законодатели так и не приблизились.

В понедельник, как сообщалось, Маккарти встречался с президентом США Джо Байденом. Тогда им не удалось прийти к разрешению спорных вопросов.

Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало “экстраординарные меры” — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.

Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.

Теги:
Из этой рубрики
Украина приостановила экспорт электричества
Экономика

Украина приостановила экспорт электричества

2023/05/24, 22:24
Сийярто требует от ЕС средств на обновление инфраструктуры для поставок азербайджанского газа
Экономика

Сийярто требует от ЕС средств на обновление инфраструктуры для поставок азербайджанского газа

2023/05/24, 21:29
"Газпромбанк": Азербайджан занимает уникальное положение
Экономика

“Газпромбанк”: Азербайджан занимает уникальное положение

2023/05/24, 21:04
Спикер палаты представителей исключил дефолт в США
Экономика

Спикер палаты представителей исключил дефолт в США

2023/05/24, 20:33
Азербайджан до конца года отправит в Венгрию первые 100 млн кубометров газа
Экономика

Азербайджан до конца года отправит в Венгрию первые 100 млн кубометров газа

2023/05/24, 18:16
Рухнула прибыль «Газпрома»
Экономика

Рухнула прибыль «Газпрома»

2023/05/23, 23:49
Страны ЕС купили у Азербайджана газ на 13,2 млрд евро
Экономика

Страны ЕС купили у Азербайджана газ на 13,2 млрд евро

2023/05/23, 21:52
Турецкие провинции соединятся железной дорогой с трассой Баку-Тбилиси-Карс
Экономика

Турецкие провинции соединятся железной дорогой с трассой Баку-Тбилиси-Карс

2023/05/23, 21:25
Иран экспортировал в Азербайджан партию перца с остатками пестицидов
Экономика

Иран экспортировал в Азербайджан партию перца с остатками пестицидов

2023/05/23, 19:52