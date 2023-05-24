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Депутат: “Мы не сможем удержать цены на воду на нынешнем уровне”

Депутат: "Мы не сможем удержать цены на воду на нынешнем уровне"

Из-за дефицита питьевой воды в Азербайджане мы не сможем удержать цены на нынешнем уровне.

Об этом заявил депутат Руфат Гулиев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает Report.

“Азербайджан – одна из стран мира, где запасы чистой питьевой воды имеются в ограниченном количестве. Эта проблема растет из года в год. Мы не сможем удержать цены на воду на нынешнем уровне”, – сказал депутат.

По его словам, через месяц или два мы почувствуем нехватку питьевой воды.

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