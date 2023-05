Скорсезе выразил Украине поддержку (видео)

Американский кинорежиссер Мартин Скорсезе на 76-м Каннском кинофестивале высказался в поддержку Украины. Об этом сообщает издание Variety.

На пресс-конференции, посвященной его ленте «Убийцы цветочной луны», одна журналистка поинтересовалась, как он относится к российскому вторжению на территорию Украины, заметив при этом, что его фильм напомнил ей о ней.

На это Мартин Скорсезе сказал, что переживает за Украину, и отметил, что активно следит за ситуацией.

“Очень нервничаю по поводу агрессии России, очень нервничаю из-за этой ситуации. Молодое поколение не помнит Вторую мировую войну. Они не помнят балканские народы и то, что там было, и то, что было с Польшей в 19 веке”, – сказал Мартин Скорсезе.

Также американский режиссер отметил необходимость защиты свободы слова в мире.

“Необходимо поддерживать страны, которые по крайней мере хотя бы пытаются присоединиться к демократическим процессам. Это мне напомнило о 1930-х годах, когда демократии не было. Сейчас она более глубока и сильна. Это связано именно с ценностями способа жизни, который ведет человек. Свобода слова действительно самая важная вещь. Это не значит, что можно кричать о пожаре в переполненном театре, когда огня нет. Свобода слова необходима, чтобы иметь возможность сказать свое слово в мирное время. Конечно же, тут речь идет о мирном и доброжелательном слове как таковом”, – резюмировал Мартин Скорсезе.

