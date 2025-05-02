Заслуженный деятель искусств, известный кинорежиссер Джамиль Гулиев приказом министра культуры назначен председателем Наблюдательного совета Агентства кино Азербайджана.

Джамиль Гулиев родился в 1963 году в городе Баку. В 1984 году окончил Всесоюзный институт кинематографии в Москве по специальности кинорежиссер. С 1984 года работал режиссером-постановщиком в киностудии «Азербайджанфильм», снял множество документальных и художественных фильмов.

В 2019-2020 годах работал директором киностудии «Азербайджанфильм». С 2020 года является директором Азербайджанского государственного фонда фильмов.

В 2005 году был удостоен почетного звания Заслуженный деятель искусств, а в 2018 году — ордена «За службу Отечеству» 3-й степени.