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Долги по ипотеке покойного будут выплачивать его наследники

Долги по ипотеке покойного будут выплачивать его наследники

В Азербайджане задолженность по ипотечному кредиту умершего будет погашена его наследниками.

Конституционный суд принял соответствующее решение на основании обращения Бакинского апелляционного суда, уточняет «Репорт».

Согласно постановлению, в соответствии с Гражданским кодексом наследники, принявшие наследство после смерти должника, несут совместную ответственность перед кредиторами наследодателя в размере доли наследства, которая им причитается со дня вступления в наследство.

В то же время в соответствии с Гражданским кодексом и законом ”Об ипотеке” в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения наследниками обязательства кредитор может предъявить иск об удержании имущества.

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Долги по ипотеке покойного будут выплачивать его наследники
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Долги по ипотеке покойного будут выплачивать его наследники

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