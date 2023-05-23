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Захарова: Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши

Захарова: Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши

Представитель МИД РФ резко ответила на подсчет Польшей ущерба от действий СССР в годы Второй мировой войны.

Польша должна отдать России половину своей территории за одного только замученного и убитого польской солдатней крестьянина Ивана Сусанина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на претензии замглавы польского МИД Аркадиуша Мулярчика к СССР.

Тот ранее заявил, что Варшава начала подсчитывать ущерб, который поляки понесли от действий СССР во время и после Второй мировой войны.

«Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши. А необразованным напоминаю о вкладе СССР в освобождение Варшавы от нацистов и восстановление польского государства после Второй мировой», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

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