Медведев потребовал от США компенсацию за разрушение Бахмута и Мариуполя

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США должны компенсировать России ущерб за разрушение Бахмута, Мариуполя и “массы других мест”, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В интервью RT политик утвердительно ответил на вопрос, должны ли США компенсировать России ущерб за подрыв “Северного потока”.

– И не только этот ущерб. Пусть возвращают средства или, как минимум, наделяют средствами для восстановления Бахмута, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой. На их деньги, – сказал Медведев.

По его мнению, США следует возместить России ущерб от подрыва трубопроводов в Северном море, “хотя там еще можно разговаривать в отношении доказательств”.