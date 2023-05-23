Вместо тысячи слов: Эта неизведанная Грузия (фото)

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Если бы в нашей жизни не было Грузии, грузинской культуры, грузинской истории, мир был бы очень беден. И это не просто слова.

Азербайджан граничит с Россией на севере (390 км), с Грузией на севере-западе (471 км), с Арменией на западе (471 км), с Турцией на юго-западе (15 км) и Ираном на юге (765 км). И если с двумя соседями нам не повезло, то с юго-запада и северо-запада Всевышний наделил нас хорошими соседями-странами, у которых нам есть, чему поучиться. А учиться, как вы знаете, никогда не поздно, более того, полезно на протяжении всей жизни.

Грузия – это страна, с которой Азербайджан связывает многовековая дружба. И поэтому совсем неудивительно, что культуры двух стран тесно переплетаются с историей, религиозными верованиями, традициями и ценностями друг друга. Но даже при всем при этом Грузия – завораживающая, она – другая. Каждый приезд в Сакартвело удивляет, восхищает, обретая новые краски. Грузию невозможно не любить.

Так получилось, что день приезда группы азербайджанских журналистов в Тбилиси совпал с отменой президентом России Владимиром Путиным визового режима для граждан Грузии. 10 мая Путин подписал указ, согласно которому граждане Грузии с 15 мая смогут посещать Россию на срок до 90 дней без оформления виз. Другим указом президент отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.

И это произошло не потому, что грузины об этом уж очень мечтали, это произошло потому, что Россия нуждается в сегодняшней процветающей Грузии, у которой в 2008 году она аннексировала Абхазию и Южную Осетию, в результате чего официальный Тбилиси прервал дипломатические отношения с РФ и прекратил взаимодействие с ним на уровне интеграционных объединений: в 2009 году республика вышла из Содружества Независимых Государств, членом которого являлась с 1993 года.

Однако разрыв дипотношений никак не сказался на товарообороте между двумя странами. Более того, по данным российских СМИ, в 2008-2018 годах импорт из Грузии в РФ увеличился более чем в 13 раз, а экспорт из России в Грузию – почти в 1,5 раза. Объем взаимной торговли между странами в 2022 году превысил $2,4 млрд, увеличившись на 52% по сравнению с 2021 годом. Россия экспортирует в Грузию минеральные продукты, нефтепродукты, газ, продовольственные товары, продукцию химической промышленности, металлы, машины и оборудование. В грузинском импорте в Россию преобладают винодельческая продукция, минеральная вода, овощи и фрукты, ферросплавы, легковые автомобили.

Действительно, как можно отказаться от отменного, безумно вкусного и ароматного грузинского вина? Здесь уместно будет вспомнить фразу короля Пруссии Фридриха Вильгельма: «Война войной, а обед – по расписанию».

Долго продержаться без грузинского вина, коньяка и «Боржоми» Россия не смогла: в 2006-2013 годах в России действовал запрет на импорт грузинских вин и минеральной воды якобы из-за несоответствия продукции нормам качества, но на самом деле причина заключалась в другом…

Однако и в российском газе Грузия сегодня особо не нуждается, более 90% потребностей страны покрываются за счет поставок из Азербайджана – это так, для справки.

И именно в эту непокорную Грузию, которую долгие годы Россия пыталась наказать ограничениями, сегодня повалили россияне как в качестве туристов, так и с целью спрятаться, уклониться от мобилизации, объявленной РФ в связи с войной в Украине в сентябре прошлого года. Большинство россиян не хочет гибнуть на чужой земле, не хочет убивать братьев-славян. Русские с удовольствием едут в «опальную» Грузию.

По сообщению МВД Грузии, в 2022 году Грузию посетили почти 1,5 млн россиян, что примерно в пять раз превышает показатель 2021 года. Национальная администрация туризма Грузии сообщала, что Россия в 2022 году стала лидером по числу визитов в страну своих граждан (около 1,1 млн человек). Кроме того, по данным Национальной службы статистики Грузии, Россия заняла первое место в 2022 году по количеству переехавших в страну на постоянное проживание – 62 304 человека из 179 778.

Правительство России больше не может бороться с этой тенденцией, да и бесполезно это. Вот одна из главных причин того, почему президент России отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.

Ставка на туризм

Теперь о туризме. Как уже было отмечено, шесть представителей ведущих СМИ Азербайджана: Zerkalo, Minval, TrendLife, «Регион Плюс», 1news, BizimMedia с 10 по 16 мая по приглашению Национальной администрации туризма Грузии посетили Тбилиси и регионы Грузии. Сказать, что нам понравилось увиденное, значит, ничего не сказать.

Здесь я хочу сделать небольшую оговорку. Как сказал герой покойного Вахтанга Кикабидзе – Валико в любимом всеми нами фильме «Мимино»: «Я тебе один умный вещь скажу, ты только не обижайся…». Сейчас я буду восторженно отзываться и хвалить гостеприимство грузин, их любовь к родной земле, добросовестность и желание доставить удовольствие гостю. И это будет не реклама, а чистая правда. Мы знаем, что похвала должна быть заслуженной и в данном случае грузины ее заслужили.

Грузия – это страна лесов и вечно зеленых, сочных лугов. Если лесные массивы в Азербайджане занимают 11,8 % всей территории, то в Грузии леса покрывают треть всей ее территории. Леса и многочисленные виноградники самых разных сортов. Когда мы говорим «Грузия», то подразумеваем вино, когда говорим «вино», подразумеваем Грузию. А вино для грузин имеет сакральное значение.

Грузия имеет 8000-летнюю историю непрерывных винодельческих традиций. Грузины разделяли любовь к винограду с незапамятных времен и остаются верными ему по сей день. В грузинских музеях хранятся многочисленные насчитывающие тысячелетия артефакты, связанные с винодельческой практикой.

Прошло много времени с тех пор, как люди начали говорить о Грузии как о колыбели винной цивилизации. Самые ранние следы виноградарства и культивируемого вина, которые датируются 6-м тысячелетием до нашей эры, были обнаружены в древнем неолитическом поселении — Шулавери Гора.

Найденные во время раскопок древних поселений обломки глиняных винных сосудов (квеври), свидетельствуют о том, что уже в период неолита грузины начали одомашнивать виноградную лозу. История вина берет свое начало именно в эпоху неолита, и самый яркий след этого был обнаружен здесь, в Грузии.

То, с какой любовью грузины выращивают виноград, оберегая каждую его гроздь, мы увидели в Цинандали (небольшой поселок в Кахетии, винный регион Грузии). Бесконечные виноградники, украшенные кустами роз. Тот, кто далек от виноделия, подумает, что розы посажены для красоты. Однако это не так. Розовый куст возле винограда – это простая хитрость для садоводов, проверенная временем, это индикатор, указывающий, здорова лоза или нет.

Здесь мы отведали несколько видов вин, особенно запомнилось вино из сорта Мцване – это высококачественное белое столовое вино, создаваемое как по классической, так и по кахетинской технологии.

А винодельня Shumi? Это невероятно, но эта винодельня – обладатель самой древней виноградной лозы в мире.

Самое лучшее вино — это вино, которое больше всего нравится тому, кто его пьет

Вообще, настоящее грузинское вино – это благородный напиток. Оно легкое, пахнет цветами и сочными спелыми фруктами, не пьянит и дарит ощущение праздника. Лично в этом убедилась, перепробовав несколько видов вин. Как нам объяснила наш гид – удивительная и очаровательная Марика Богверадзе, это потому, что грузины очень дотошны в технологии изготовления вина и ни с чем его не мешают. Поэтому вино на грузинском столе и на завтрак, и на обед, и на ужин. И конечно же, во всем важна мера.

Кстати, село Цинандали от своего отца, князя Гарсевана унаследовал крестник Екатерины II – князь Александр Чавчавадзе. Нашей группе посчастливилось посетить его усадьбу, где мы погрузились в атмосферу конца XVIII и начала XIX веков. В этом доме Чавчавадзе принимал гостей, среди которых были Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Александр Дюма- страший. Позднее, в 1829 году Александр Грибоедов стал зятем Чавчавадзе, женившись на старшей дочери Нино. Но в 1829 году Грибоедова убивают восставшие персы и Нино до конца своей жизни остается вдовой. Умерла она в 45 лет от холеры.

А тем временем знакомый с европейскими порядками, Чавчавадзе построил самый большой в стране винодельческий завод, где объединил европейские и многовековые грузинские традиции виноделия. Фирменным вином Чавчавадзе стало сухое белое «Цинандали».

Так, мы узнали, что 2 июля 1854 года деревня и имение Чавчавадзе пострадали от набега горцев имама Шамиля. Командовал нападавшими Гази-Мухаммед, сын Шамиля. Горцы разграбили имущество и похитили жену сына Александра, князя Давида Чавчавадзе – Анну Багратиони (внучка последнего кахетинского царя Георгия XII), её овдовевшую сестру Варвару Орбелиани, их детей и многих родственников. Это событие вызвало сильный резонанс не только в России, но и на Западе. 10 марта 1855 года, после сложных переговоров в долине реки Мичиг (Чечня) пленники были обменены на сына Шамиля Джамала аль-Дина и 40 тысяч (требовали миллион) рублей серебром.

После смерти Давида Чавчавадзе (1884) из-за невыплаты долга Российскому общественному банку имение перешло в собственность императорской семьи. Затем усадебный дом, окруженный прекрасным садом с ценными породами деревьев, был реконструирован по проекту архитектора Озерова.

В 1947 году дом стал музеем. Кстати, именно Александр первым привез из Европы в Грузию бильярд, рояль и карету.

История семьи Чавчавадзе и их родового поместья тесно вплетена в историю Грузии. Дом-музей интересен тем, что в нем максимально восстановили интерьеры XIX века. Потомкам Чавчавадзе удалось собрать по своим родственникам трогательные материальные свидетельства безвозвратно ушедшей эпохи: сюзане, вышитые руками дочерей Чавчавадзе, французские часы той эпохи, портреты членов семьи Чавчавадзе, рисунок имама Шамиля, нарисованной Анной Ильиничной в плену, фарфоровую посуду, столовое серебро и даже хрустальный колокольчик, в который звонили, когда созывали членов семьи к столу трапезничать. В музее – рабочий стол поэта, первый рояль, ломберный столик, личные вещи и книги. Именно эта атмосфера старины и привлекает сюда туристов со всего света. Будете в Кахетии – обязательно прикоснитесь к истории самой знаменитой фамилии Грузии.

Вообще, очень восхищает способность грузин беречь старые вещи, строения, то с каким уважением они относятся к памяти своих предков. Сегодня по всей Грузии идет интенсивная работа над восстановлением памятников старины, архитектуры и искусства. Нам не помешало бы поучиться этому у соседей. Ведь Азербайджан – это страна с многовековой историей, которая изобилует неповторимыми историческими памятниками. Однако в регионах страны, да и в самой столице существует множество памятников старины, которые не только не охвачены программой развития туризма, но и неотреставрированы, не защищены от разрушения. Более того, хотелось бы видеть развитым региональный туризм в Азербайджане. В Грузии, можно сказать, что каждый житель провинции и даже высокогорного села вовлечен в систему развития туризма…

Побывали мы и на винодельне Khareba, одна из популярных достопримечательностей Кахетии вообще и, Кварельского района в частности. Это настоящий тоннель, прорытый в скале, где размещаются склады, винный магазин, дегустационный зал и этнографическая экспозиция. Все это находится на территории винного завода фирмы “Хареба”.

Согласно имеющейся информации, протяженность винного тоннеля составляет 8 км. Строился он в начале 60-х годов знаменитой британской компанией “Метрострой”. Именно в те годы в Тбилиси строилось метро, и инженеров компании могли использовать и на этом объекте. В 2006 году компания «Хареба» полностью приобрела винный погреб у государства и с тех пор здесь хранится около 27 тысяч коллекционных вин. Самые старые сорта разлиты в 2004 году, когда создалась компания.

Надо сказать, что тоннель сквозной, вентиляция здесь природная, температура круглый год составляет 12 градусов, влажность – 70% – это идеальные условия для хранения вина. На территории площадью 1500 га «Хареба» выращивает 30 сортов винограда и производит более 50 видов вина. В год здесь производится 8 млн бутылок вина, 5 млн из которых идут на экспорт.

Далее по маршруту был город любви Сигнахи, как называют его местные – маленькая Италия. Что особенно поразило – это отсутствие мусора, и повсеместная чистота. Видно, что грузины с большой любовью относятся к дому, в котором они живут – к Грузии. Кругом, леса, зеленые луга, горы, реки и озера – красота неимоверная.

Сигнахи расположен в 109 км от Тбилиси. Основан в 1762 году, но статус города получил в 1801 году. В настоящее время является одним из самых красивых городов в Грузии. Был сформирован вокруг уцелевшей крепости Сигнахи, построенной Ираклием II в конце XVIII века. Сторожевые башни крепости, а их 28, сохранились и находятся в хорошем состоянии.

Здесь можно посетить и Грузинский Национальный музей, где выставлены оригинальные работы известного грузинского художника Нико Пиросмани, и Церковь Святого Геворга.

А в древнем монастыре Алаверди, находящемся в прекрасной Алазанской долине, около одноименного села муниципалитета Ахмета, мы загадали желания и зажгли свечки за себя и своих родных. Известно, что в середине VI века ассирийский отец Иосиф Алавердели основал здесь маленькую церковь Святого Георгия, но в XI веке Квирикена, царь Кахетии построил здесь Кафедральный собор – один из самых крупных в Грузии, второй по высоте после Цминда Самеба в Тбилиси, 54 метра.

Храм Алаверди неоднократно был разрушен в результате землетрясений и оползней. В 1742 году монастырь был поврежден. Его восстановление начала королева Тамара, а завершил Ираклий II. В 1966 году, когда внутренние стены были очищены от побелки, сделанные в конце XIX века, под слоем побелки были найдены несколько слоев живописи, в том числе фрагменты картин XIX века. На стенах есть удивительно сохранившиеся фрески XV-XVI веков (южная стена) и фрески XVI-XVII веков (на западных и северных стенах).

Посетили мы и интересный Музей истории в Телави. Кстати, и здесь не обошлось без «армянского следа». Учитывая страсть армян к первенству во всем, даже в такой нелепой игре, как “хлопок подмышками”, сложно представить, что во Вселенной еще существует то, на что “великие” армяне не заявили свои права. Кто знает, где не ступала нога армянина? В своих интернет-источниках армяне пишут: «Город, который по легенде был основан армянами, им разрешили выбрать место для поселения и увидев место, на котором позже будет построен город, воскликнул, как ” он прекрасен”, отсюда и пошло название Телави».

Ну, а если серьезно, то в Телави действительно есть, на что посмотреть. Батонис-цихе» переводится как «Крепость Господина». В XVII – XVIII веках эта крепость была самой важной резиденцией Кахетинского царства. В крепостной комплекс входят ограда крепости, дворец Ираклия II, две придворные церкви, баня и тоннель. За пределами замка можно увидеть статую царя Ираклия. Несмотря на то, что замок претерпел несколько реконструкций, он сохранил свой первоначальный облик.

В 1801 году Российская империя поглотила Картл-Кахетинское царство, Телавский замок был превращен в штаб его Императорского Величества Кабардинского полка в 1802 году. Позже, в 1805 году, царский дворец был передан и использовался русскими военными в качестве казарм до 1845 года, когда его отстроил наместник Кавказа – Михаил Воронцов. В 1865 году немецкий архитектор грузинского происхождения Альберт Зальцманн (1833–1897) реконструировал замок для Женского пансиона Святой Нино. В 1935 году здание было адаптировано к его нынешним функциям, и в нем разместился Исторический музей Телави.

В настоящее время во дворце представлены интересные выставочные залы и артефакты: царские жилища и спальни, знаменитый трон и меч царя Ираклия, старые крепостные ворота, саркофаг раннефеодальных времен, средневековое оружие и доспехи, этнографическая коллекция, а также многочисленные картины грузинских, русских, немецких и голландских художников и др.

Вардзиа

Пожалуй, самым таинственным и чарующим местом является пещерный город, Замок Роз, пещерный монастырь — так называют один из древнейших мужских монастырей Грузии, которому уже более 800 лет. Он расположен у села Вардзиа в долине реки Кура, в 70 км к югу от города Боржоми.

Комплекс был высечен в скалах как башня-крепость для защиты от внешнего врага, а впоследствии стал важным объектом в культурной и духовной жизни страны. Здесь проживало и могло укрыться до 50 тысяч человек. В монастыре служило до 500 монахов. Это были самые просвященные люди. Они занимались не только служением Богу, но и земледелием, виноделием.

Спустя примерно сто лет после постройки, в XIII землетрясение уничтожило 70 % города и похоронило под разрушенными скалами. До наших дней дошла оставшаяся часть, сегодня туристам доступны около 100 помещений и скальные тоннели между ними, а также фрески XII века, среди которых есть и изображения царя Георгия III и царицы Тамары.

Это сказочное место, которое стоит посетить. Ощущения – непередаваемые!

Ахалцихская крепость

Первоначальное название крепости в IX векe было Ломсиа, что с грузинского переводится как львиная, в конце 12 века Ломсиа приобрела новое имя Ахалцихе что дословно переводится как «Новая крепость», современное одно из названий «рабат» еврейского/арабского происхождения и означает любое укрепленное место.

Крепость Ломсиа была основана в пределах современного города Ахалцихе. В конце IX века Ломиа стала родовым владением грузинских князей Джакели, из дома Чорчанели, которые были весьма знатными и крупными феодалами и постоянно соперничали с династией Багратиони. В эпоху правления царицы Тамары, в конце XII века род Джакели вступил в противостояние с правящей царской династией и стал соратником бывшего мужа царицы, князя Юрия Андреевича, который желал силой вернуть себе грузинский престол. Когда мятеж был подавлен, по велению царицы Тамары все владения опального рода Джакели были переданы другой ветви дома Чорчанели, представители которой образовали новую династию Джакели и со временем стали одним из влиятельнейших родов Южной Грузии. Их усилиями Ломсиа превратилась в настоящий город с новым именем Ахал-цихе (Новая крепость), который помимо крепости имел серьезную систему общегородских укреплений – высокие стены, охраняемые въездные ворота и сторожевые башни.

Позднее князья Джакели получили от царя Георгия V титул атабега, после чего Ахалцихе на долгий срок превратился в столицу княжества Самцхе.

В конце XIV века Ахалцихская крепость получила серьезные разрушения во время завоевательного похода армии Тамерлана (Хромой Тимур). Спустя столетие еще большие испытания выпали на долю Ахалцихе, когда почти весь город был сожжен тюркским войском Якуб-шаха.

В 1578 году Османская империя начала захватывать земли княжества Самцхе, правители которого поначалу пытались дать отпор захватчикам, но силы были неравны. В 1579 году князья Джакели добровольно сдали Ахалцихе в руки турок и стали одними из первых грузинских феодалов, которые приняли ислам. Это помогло Джакели сохранить свою власть, и когда в 1628 году османы объявили город центром провинции (пашалыка) князья просто сменили наследственный титул атабега на титул паши. Так начался новый период существования Ахалцихской крепости, которая отныне являлась важным укреплением на рубежах Османской империи.

Правитель Грузии Хаджи Ахмед-паша Джакели в 1772 году построил мечеть в стиле Византийской православной церкви Святой Софии Константинопольской на фундаменте Грузинских православных церквей, медресе и минарет в центре замка, мечеть действовала до 1828 года (всего 76 лет), позднее в 1850 году по указу Российского императора он был освящен во имя Богородицы и функционировал как Церковь до 1920 года.

Кстати, в замке сохранилась печально известная подвальная комната, в ней при Ахмед-паше содержали похищенных со всей Грузии детей – девочек и мальчиков. Часть их продавали на Востоке, на рабском рынке, кроме того, из мальчиков делали воинов, которых затем использовали против усмирения своих же соотечественников. Это было очень цинично, но это история.

Тут же в темницах при Иосифе Сталине содержали политзаключенных…

Настоящее Грузии завораживает не менее, чем ее прошлое. В 2022 году в Квемо-Картли был открыт уникальный стеклянный мост и ресторан в форме бриллианта. Грандиозный и амбициозный проект обошелся Грузии в 40 млн $ и построен над каньоном Дашбаши, куда можно спуститься по специальной тропе. Бриллиантовый мост во всех смыслах. Для тех, кто боится высоты, это самое настоящее испытание. Стеклянное кафе в виде бриллианта подвешено на тросах, здесь попивая кофе, видишь глубокий каньон под ногами – самое то для экстремалов.

Два слова о Тбилиси. Это очень красивый город, где современные архитектурные конструкции и строения гармонично сочетаются со стариной, от которой не только не спешат избавляться, но и реставрируют с использованием материалов того времени, при котором они были построены. Мне кажется, Грузия не нуждается в платной рекламе, потому что ее делают сами очарованные ею туристы, коих здесь очень много.

B завершении хочется сказать отдельное слово о кухне грузинской – она не менее богата, чем азербайджанская. Хотя никаких слов не хватит, чтобы описать всю красоту и богатство грузинского края и вместо тысячи слов лучше один раз увидеть, попробовать и прочувствовать.

Здесь любят не только утонченно и изыскано выпить, но и вкусно поесть. Следует отметить, что наше гастрономическое турне не прошло бесследно, в итоге тающие во рту хачапури отложились на боках, пропала моя талия, к поискам которой я приступила сразу по прибытию в Азербайджан. Но, как говорится, «Враг не пройдет!», и мы решили, что непременно вернемся сюда снова, для новых изысканий.

Рамелла Ибрагимхалилова