В Центральном ботаническом саду утилизируются не поддающиеся лечению деревья (фото)

0 Просмотров

В Центральном ботаническом саду в Баку был проведен мониторинг.

Об этом сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Согласно договоренности, достигнутой между Исполнительной властью города Баку и Министерством экологии и природных ресурсов, было решено два раза в месяц проводить совместный мониторинг с участием сотрудников обоих учреждений относительно состояния деревьев и зеленых насаждений в Центральном ботаническом саду. Начата инвентаризация существующих в саду деревьев, оценивается их состояние и ведется надлежащий учет.

Сообщается, что в ходе мониторинга не было выявлено никаких недочетов:

“На основании заключения экспертов Министерства экологии и природных ресурсов больные и не поддающиеся лечению деревья удаляются и утилизируются, а на их месте высаживаются новые деревья того же вида”.