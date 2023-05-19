Арестованы лица, ввозившие наркотики из Южной Америки в Европу, а оттуда в Азербайджан (видео)

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Арестована группа лиц, ввозивших экстази и кокаин из Южной Америки в Европу, а оттуда в Азербайджан.

Информацию об этом распространила пресс-служба МВД Азербайджана.

В ходе последней операции Главного управления по борьбе с наркотиками МВД были задержаны Халид Искендеров, Хайям Асадов и Эльман Юсифов. У них было обнаружено около 1 килограмма кокаина и 3284 таблетки экстази. Установлено, что эти наркотики были доставлены из стран Южной Америки в Европу, а оттуда транзитом на территорию Азербайджана.

Так, роль Эльмана Юсифова — водителя грузового автомобиля, занимающегося международными грузоперевозками, заключалась в ввозе наркотиков в страну, задача Хайяма Асадова – вывезти эти наркотики из приграничных зон и доставить их Халиду Искендерову, а задачей последнего была организация продажи в Баку кокаина и экстази, и вывод «грязных» денег из страны.

У этих лиц было обнаружено 50 кг наркотических средств, в том числе, 33 кг героина, 12 кг марихуаны, 5 кг метамфетамина, 210 психотропных таблеток. Задержанные признались, что были привлечены к наркокурьерству лицами под условными именами «Кязым», «Фаридин», «Бабек», которые проживают в Иране и занимаются распространением наркотиков среди молодежи в Азербайджане.