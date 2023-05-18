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Пропавших без вести в ходе военных действий признают умершими в судебном порядке

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Устанавливается новая процедура объявления умершими военнослужащего или иного лица, пропавшего без вести в связи с военными действиями.

Это нашло отражение в предложенной поправке к Гражданскому кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и была рекомендована пленарному заседанию парламента, сообщает АПА.

Согласно закону, военнослужащий или иные лица, пропавшие без вести в связи с военными действиями, могут быть признаны умершими в судебном порядке по истечении не менее двух лет со дня окончания военных действий.

Согласно предложенной поправке, суд, принимая во внимание обстоятельства, дающие основания полагать, что человек погиб в ходе военных действий, может объявить его умершим до истечения этого срока, но не ранее чем через 6 месяцев со дня окончания военных действий.

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