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Россия дважды пыталась убить Танцюру

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Вопрос о том, откуда враг получал информацию в обоих случаях попыток покушения, остается открытым.

Россияне совершили уже две попытки покушения на командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Танцюру.

Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источники в военных кругах.

В частности, 2 мая глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об уничтожении в Донецкой области бронеавтомобиля, в котором ехал командующий Сил ТРО Игорь Танцюра. Однако позже в ВСУ опровергли эту информацию.

В то же время, по информации «Украинской правды», на Танцюру действительно совершили покушение — колонну обстреляли и попали в машину, в которой он должен был ехать. Однако, к счастью, командующий в тот день ехал в машине сопровождения, которой удалось выехать из-под обстрелов.

По данным источников «Украинской правды» в военных кругах, это уже вторая попытка ликвидировать Танцюру.

Сообщается, что ранее были перехвачены данные россиян о маршруте его передвижения на фронте в течение нескольких дней. Однако перехват произошел вовремя, и в маршрут успели внести изменения.

Как отмечают в издании, вопрос о том, откуда враг получал информацию в обоих случаях попыток покушения, остается открытым.

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