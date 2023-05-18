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Лукашенко о контрнаступлении Украины: «Это просто безумство»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает дезинформацией заявления об украинском контрнаступлении. Об этом он заявил на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

«Прежде чем обвинять нас в конфронтации, расширении этого конфликта, надо вернуться за стол переговоров. Взять не тот документ (который вырабатывался на начальном этапе в ходе состоявшихся нескольких раундов российско-украинских переговоров. — прим.) — новый. Для того, чтобы остановить войну. Много сейчас говорят: «Контрнаступ, контрнаступ!» — сказал Лукашенко.

Лукашенко отметил, что может иметь место дезинформация: «В любом бою дезинформация очень опасна. Вспомните Курскую битву, под Сталинградом, когда мы успешно дезинформировали противника и выиграли эту битву».

«Но, должен сказать, самая большая дезинформация — этот «контрнаступ». Никакого «контрнаступа», с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе — это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо», — заявил президент Беларуси.

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