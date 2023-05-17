«Самому старому пациенту 82 года»: интервью с замдиректора Центра борьбы со СПИДом Сабиной Бабазаде

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Согласно азербайджанскому законодательству, все молодые люди, вступающие в брак, обязательно проверяются на наличие ВИЧ/СПИД – это общеизвестный факт. Очень важно, чтобы будущие супруги ставили друг друга в известность о результатах обследования и своих заболеваниях. Если результат на ВИЧ оказался положительным, то независимо от того, в какой точке страны проводилась проверка, образцы крови доставляются в Центр борьбы со СПИДом, а дальше к работе подключаются эпидемиологи центра. Они находят этого человека, перепроверяют анализ его крови и ставят на учет.

Бывали случаи, когда новоиспеченные женихи знали о том, что заражены ВИЧ, но умолчали об этом при вступлении в брак, и в результате инфицировали своих жен. К сожалению, такие случаи – не редкость. И определяется это только тогда, когда женщина, будучи в положении, обращается в женскую консультацию, где анализ на ВИЧ-инфекцию является обязательным. И находят, увы. Вот, почему так важно обязательное медицинское обследование перед вступлением в брак.

Об этом и о многом другом в эксклюзивном интервью Minval.az рассказала заместитель директора Центра борьбы со СПИДом Сабина Бабазаде.

— Странная получается коллизия: с одной стороны, согласно закону страны, у инфицированного человека есть права и обязанности, информация о результатах его анализов не должна разглашаться ни при каких условиях. С другой, согласно тому же закону, если человек с ВИЧ-инфекцией сознательно заражает другого, то ему полагается от трех до семи лет тюремного срока. Как же получается, что несмотря на выявленный ВИЧ, эти люди все равно женятся? Получается, что они сознательно заражают своих жен?

— Представьте себе, к вам приходит жених, у которого обнаружили ВИЧ. Врач объясняет ему ситуацию, а он говорит: «Я рассказал своей невесте, и мы расстались». Как врач узнает, с кем был обручен этот мужчина, расстались они или поженились? Результаты мы видим, когда приходит ВИЧ-инфицированная жена. Эти моменты сложные, но они сенситивные. Мастерство наших врачей заключается в том, чтобы правильно объяснить людям ситуацию, и у нас прекрасная служба психологической поддержки. Конечно же, образованный, интеллектуально подкованный человек всегда надежно защищен. Информация – это главное оружие в борьбе с опасными заболеваниями.

Наш центр ведет сайт AIDS.az, страницы в Инстаграм и в Фейсбук. Что касается статистики, обычно мы даем ее два раза в год – по полугодиям. Наши данные открытые, они публикуются на сайтах.

— Тогда давайте начнем со статистики. Как обстоит сегодня ситуация со СПИДом в Азербайджане?

— На момент 1 января 2023 года (с 1987 года, кумулятивная цифра, в ней есть и иностранцы) 10136 человек были взяты на учет. Из них 1342 человека умерло. 8563 человека – граждане Азербайджана, живущие с ВИЧ. 70% из состоявших на учете — мужчины и 30% — женщины. Их возрастная группа: к сожалению, около 70% стоящих на учете в возрасте – от 25 до 49 лет. Почему я выделяю этот возраст – он репродуктивный, самый благоприятный для любого человека, это возраст удач и успехов, это расцвет. У нас, к сожалению, на учете есть и дети, зараженные СПИДом путем передачи от матери к ребенку.

Так как в Азербайджане преобладают гетеросексуальные контакты, наша страна в числе стран, где уровень распространения ВИЧ-инфекции — минимальный. Если в России коэффициент распространенности 40,2, то в Азербайджане – 6,6. Тогда как в Грузии – 14,2. Это цифры коэффициента распространенности на 100 000 человек. Как видите, Азербайджан не входит в число стран с высоким показателем заражения ВИЧ-инфекцией, благодаря тому что наше министерство здравоохранения предпринимает все возможное, чтобы держать ситуацию под контролем. Но главное, люди должны понимать, что профилактика и знания – путь к здоровой жизни без СПИДа и ВИЧ. Всем известны пути передачи. Парентеральный путь заражения: это путь передачи через кровь. Например, женщины, приходящие на педикюр и маникюр уже в группе риска, ибо не каждый мастер соблюдает необходимые правила обработки инструментов. И потому каждая клиентка должна требовать от мастера дезинфекцию инструментов. Здесь есть другой момент: ВИЧ-инфекция погибает при 56 градусах по Цельсию, и при прямом подпадании солнечных лучей на открытом воздухе. Да, при стерилизации в температурном режиме 56 градусов эти вирусы погибают. Но вирусы гепатита – нет.

Очень многие могут поставить под сомнение чистоту донорской крови. Однако отмечу, что она проходит проверку на гепатиты, и у каждой крови должен быть свой сертификат. В республике действует приказ министра здравоохранения, запрещающий переливать непроверенную кровь. Этому приказу подчиняются все медицинские учреждения – и государственные, и коммерческие.

Второй путь – это половой путь передачи и самый распространенный, как у нас в стране так и во всем мире. Только использую защитные средства можно уберечь себя от заражения.

И самый сенситивный момент – путь передачи заболевания от матери к ребенку. Любая женщина, будучи беременной, должна проверятся на ВИЧ-инфекцию. Это клинический протокол. Желательно, чтобы женщина проверялась уже во время своего первого визита к гинекологу, чем раньше обнаружат заболевание, тем скорее начнется антиретровирусная терапия, и тем больше будет гарантии, что родится здоровый ребенок. И поэтому наш центр всегда работает с гинекологами, за этим у нас строгий контроль.

— Не так давно в СМИ было озвучено количество детей, оставшихся без родительской опеки. Дети эти воспитываются в детских домах и спецучреждениях страны. Скажите, были ли выявлены больные ВИЧ среди них?

— К сожалению, есть и такие дети. Согласно распоряжению Кабинета министров, дети, оставшиеся без опеки родителей, сначала попадают в дом грудного ребенка, и потом их оформляют в интернат. Все они обязательно проверяются на гепатиты и ВИЧ-инфекцию. В данный момент у нас на учете есть несколько детей, чьи родители умерли от СПИДа. Дети эти под строгим контролем педиатра из нашего центра.

— Расскажите, какая работа проводится государством в рамках программы борьбы со СПИДом?

— Вся работа по борьбе со СПИДом ведется под четким руководством Министерства здравоохранения. Любое обследование на ВИЧ-инфекцию в нашем центре и наших 12-ти региональных лабораториях поводится за счет государства, лечение тоже — за счет государства. Более того, в центре проводятся специальные анализы для ВИЧ-инфицированных, проверяется уровень вирусной нагрузки. Работа, поставленная в центре, ведется по всем требованиям ВОЗ, и мы пытаемся достичь цели, поставленные UNAIDS 95*95*95. Успехи нашей страны были отмечены 9 марта 2023 года на приеме у президента Азербайджана Ильхама Алиева исполнительным директором Объединенной программы ООН по ВИЧ. Отмечая успехи Азербайджана в сфере здравоохранения, а также в борьбе с инфекционными заболеваниями, в том числе с ВИЧ-инфекцией, он особо подчеркнул наши достижения в сфере внедрения целей устойчивого развития. В подтверждение оценки сказанного, он попросил поддержания нашей страной проектов, которые проводятся, возглавляемой им организацией, на Африканском континенте.

— И всегда все четко, не было перебоев с поставками лекарств и реактивов для лабораторий?

— Были перебои во время пандемии коронавируса, но это было не только у нас. Но минздрав нам сильно помог, и у нас серьезных проблем не наблюдалось. Знаете, мы всегда работаем с прогнозами, оцениваем наши ресурсы, знаем, сколько пациентов получают препараты, на сколько месяцев хватит лекарств, так как человек с ВИЧ принимает лекарства пожизненно.

— Как известно, СПИД – это разрушенный полностью иммунитет, и потому любая инфекция, даже самая несерьезная, может с легкостью убить инфицированного. Скажите, как перенесли пандемию коронавируса ваши пациенты?

— Многие думают, что если была пандемия, то наши пациенты, заразившись ковидом, обязательно умирали. Это не так. Пациенты проходят противовирусное лечение, принимают препарат, снижающий иммунную нагрузку до нуля. Они продолжают работать и жить так же, как и люди без ВИЧ. В Азербайджане в 1987 году впервые нашли ВИЧ-инфекцию, поставили первого пациента на учет. С 2006 года мы начали лечение таких пациентов, нам помогал GLOBAL Fond, и уже с 2015 года все финансирование центра государство взяло на себя. Через первое лечение прошли всего восемь человек, затем их число начало расти. Всем, кто попал к нам на учет, мы раздаем лекарства, если человек правильно их принимает, вирусная нагрузка падает до нуля, что позволяет вести полноценный образ жизни еще долгие годы. И, самое главное, вероятность заражения от него снижается до нуля.

— У нас в Баку есть неправительственная организация, поддерживающая ЛГБТ-сообщество. Гомосексуалисты также входят в группу риска. Наверняка ваш центр сотрудничает с ними?

— С нами сотрудничают много НПО и они нам очень помогают в процессе профилактики. Например, с инъекционными наркоманами, гомосексуалистами. Есть организация, которая работает с т.н. «жрицами любви». Кроме того, у нас есть программа снижения вреда. Что это значит? Поясню: наркоманы, сотрудничают с НПО, сдают использованные шприцы и получают взамен чистые. Эта программа во всем мире практикуется. Есть НПО, при сотрудничестве с которой, впервые в стране мы начали практиковать доконтактную профилактику. Например, человек задействован в секс-индустрии, и зачастую не знает, кто из его партнеров заражен ВИЧ-инфекцией. И если работница секс-индустрии примет препарат, то она не заразится ВИЧ-инфекцией. Но это опять же не значит, что она не заразится другими инфекциями, например, гепатитами. Конечно же, презервативы – лучшее средство защиты, так или иначе.

— К сожалению, количество гомосексуалистов в стране увеличивается. Скажите, много ли среди них зараженных СПИДом?

— Из всех состоящих на учете в нашем центре пациентов 4,5% — гомосексуалисты, а гетеросексуальный путь передачи составляет более 50%.

— Человек узнал, что у него СПИД или ВИЧ. Какая реакция, как правило, бывает на оглашение результатов?

— Спокойно еще никто не воспринимал. Всегда процесс принятия сложный, и диагноз воспринимается чуть ли ни как конец света. Практически у всех наших пациентов всегда одна и та же реакция поначалу: «Вы неправильно поставили диагноз, я перепроверюсь. Дайте мне официальный ответ моих анализов». Эти люди не понимают одного: где бы они ни проверялись, при положительном тесте кровь все равно будем перепроверять мы, в нашем центре. Человек все равно до конца не верит, едет в соседнюю страну – в Турцию, например, платит за дорогу, за анализы… И все равно результат подтверждается, и он снова попадает к нам – с повинной, дескать, вы были правы, я начинаю принимать препараты.

Начинается прием лекарств, пациент чувствует себя очень хорошо, потому что у нас все схемы лечения рекомендованы ВОЗ. Тогда у пациента начинается следующая фаза неприятия: «Доктор, а, может быть, вы меня обманули, и у меня нет никакой ВИЧ-инфекции? Я себя прекрасно чувствую». Мы объясняем, что весь смысл лечения заключается в том, чтобы вирусная нагрузка равнялась нулю. И если пациент себя прекрасно чувствует, значит, лечение ему помогает. И самый худший момент, когда люди устают принимать лекарства. Тогда количество вируса в крови увеличивается.

— Есть поговорка «Одно лечит, другое калечит». Скажите, эти лекарства, подавляющие вирусную нагрузку, действуют ли пагубно на другие органы, скажем, на печень, желудок? И как быть с индивидуальным негативным восприятием организма этих схем?

— Мы даем лекарства и схемы индивидуально каждому. Если человек только начал лечение, мы первые три месяца тщательно наблюдаем, проверяем организм на реакцию. Лечащиеся у нас пациенты знают, что мы в год два раза мониторим кровь, проверяя и печень, и почки, и прочие органы. У нас есть две схемы лечения, которые в приоритете, они не дают осложнений. Раньше это было три разных препарата. Вы представьте себе, человек принимал таблетки утром, днем и вечером. И это, естественно, отражалось на слизистой оболочке желудка. Сейчас все эти три компонента заключены в одной таблетке. Далее: каждому пациенту мы выбираем индивидуальное время приема — согласно его режиму дня.

— Скажите, прием этих таблеток совокуплен с приемом других лекарственных препаратов?

— Обычно мы рекомендуем так: если у вас есть другое дополнительное лекарство, пациент наш должен обязательно посоветоваться со своим лечащим врачом. В медицине есть такой подход: мы лечим не болезнь, а больного. И потому мы к каждому больному подходим индивидуально. Иногда, конечно же, бывает непереносимость какого-то компонента схемы. И мы переводим пациента уже на другую схему. Для определения, какой именно компонент не воспринимается организмом, мы, как правило, назначаем две разные схемы в течение нескольких месяцев.

— Много ли пациентов отказались от приема препаратов, подавляющих вирусную нагрузку?

— К сожалению, есть, но большая часть из них — это инъекционные наркоманы.

— У нас в стране еще работает метадоновая программа для наркоманов, и это тоже очень правильный шаг. Скажите, люди, проходящие через эту программу, могут одновременно получать и препараты от СПИДа и ВИЧ?

— В метадоновой программе есть такой плюс: если ВИЧ-инфицированный наркоман через нее проходит, лечение ВИЧ-инфекции дает лучший эффект. Поэтому мы всегда ее предлагаем, но не все наши наркозависимые пациенты правильно оценивают ситуацию.

— Как живут люди с ВИЧ-инфекцией в обществе, в быту? Они работают? Ведь диагноз держится в секрете…

— Согласно нашему законодательству, есть места, в которых не может работать ВИЧ-инфицированный. Например, человек в погонах, на пищевых объектах. Но полный список профессий, в которых не может быть задействован человек с диагнозом ВИЧ, прописан в законе Азербайджана «О ВИЧ-инфицированных», принятом 11 мая 2010 года. Отмечу, что в нашей стране все представители облигатных групп проходят обязательную проверку на ВИЧ. Это опять же люди в погонах, врачи, в том числе и врачи нашего центра, проходящие проверку четыре раза в год. Это обязательная процедура.

— Были ли случаи, когда человек приходил в центр и просил проверить его на ВИЧ-инфекцию из-за неуверенности в своем половом партнере? Ведь, как известно, к вам больше направляют по результатам анализов, выявившим неожиданно ВИЧ.

— Да, конечно, приходили и приходят. Для этого в центре функционирует кабинет анонимного консультирования. Люди, попадающие в такие ситуации, не хотят нам показывать свой паспорт. Но для нас это не главное, главное, чтобы человек был в курсе своего ВИЧ-статуса. С ними работают также и психологи, объясняющие все риски и обязательно повествующие о периоде «окна», иными словами, сероконвенции, когда в лабораторном анализе ответ позитивной ВИЧ-инфекции может не выйти, потому что после сомнительного контакта прошло слишком мало времени.

Нужно как минимум три месяца ждать, чтобы прийти на повторный анализ. Но у нас есть так же и спецанализы, которые даже в период «окна» показывают точный результат. Есть анализы для скрининга, а есть анализ для подтверждения. Например, у очень многих беременных ИФА-исследование на ВИЧ дает ложные положительные результаты. У онкологических больных иногда выходит такой результат, у людей с аутоиммунными заболеваниями в том числе. Это бывает, и это — не ошибка лабораторного врача или некачественные тесты. Все качественное и правильное, анализы берут те же работники. Поэтому в таких случаях мы всегда перепроверяем кровь другими реактивами, у нас есть свои правила и методы. Я считаю, что все, кто не уверен в своем половом партнере и не пользуется при этом презервативом, обязательно должны перепровериться. Это лучше, чем пребывать в сомнениях. Кроме того, существует в нашем центре и постконтактная профилактика. К нам приходят люди, сомневающиеся в своих партнерах. Такие “перестраховщики” обращаются к нам, а мы, соблюдая все процедуры и правила, даем им специальные препараты, которые нужно принимать 28 дней и это уже 100%-я гарантия того, что они не заразятся, даже если партнер был ВИЧ-инфицированным.

Отмечу, что в группе риска заражения ВИЧ, СПИДом, туберкулезом, гепатитом, в первую очередь, находятся сами медработники. Например, проводили какую-то манипуляцию ВИЧ-инфицированному, игла выскочила, попала в палец. Бывает, это издержки работы. Но нельзя это проколотое место в панике резать, выдавливать, тереть. Нужно подержать руку под проточной водой, вымыть травмированное место мылом, затем промокнуть спиртом, а потом в течение 72 часов прийти к нам в Центр. Мы даем препараты постконтактной профилактики, человек принимает их, и тем самым защищает себя от ВИЧ-заражения. Если кровь ВИЧ-инфицированного брызнула в глаза, на лицо или попала на губы, в рот, не стоит паниковать: нужно просто промыть и прийти к нам в Центр.

— Скажите, как живут дети с диагнозом СПИД?

— У нас не так много детей, которым перешло заболевание от матери. Но все же они есть. Они тоже получают лечение под контролем нашего педиатра. Если правильно принимают лечение, то без проблем продолжают жить. Но иногда бывает так, что родитель не вовремя привез ребенка, не вовремя дал препарат, и тогда бывают осложнения. Самый худший из вариантов, когда умирают родители, а ребенок остается. На учете нашего центра состоял ребенок, которого после смерти родителей взяла бабушка, потому что никто не соглашался взять больного ребенка в семью. Мы ходатайствовали перед минтруда и соцобеспечения, где нам помогли, ребенка приняла семья, которой выделили пособие по уходу за ним.

— С учетом того, что медицина с каждым днем совершенствуется, СПИД и ВИЧ — уже не приговор. Тем не менее интересует продолжительность жизни пациентов с ВИЧ.

— Да, вы совершенно правы насчет тенденций роста и возможностей современной медицины. Сейчас настолько качественные препараты, что продолжительность жизни довольно высокая. У нас есть пациенты, состоящие на учете больше 20 лет. И самому старому пациенту 82 года (он на учете с 2006 года). Ежемесячно он принимает свои лекарства, и хорошо живет. Как я уже отметила, качество жизни зависит и от лекарства, и от правильности приема схемы. И этот 82-летний пациент центра – прекрасный показатель того, как долго может жить человек с ВИЧ-инфекцией. Если же препараты принимаются нестабильно, появляются дополнительные заболевания, оппортунистические инфекции, может быть туберкулез, онкология, саркома Капоша, кандидоз.

— На учете в вашем центре состоит больше жителей регионов или же столицы?

— У нас на учете состоят жители всех регионов страны. Но больше, конечно же, жителей Баку. Тем не менее мы всеми способами проводим профилактические мероприятия в стране: выступаем и на ТВ, и на радио, у нас есть страницы в соцсетях. Мы проводим очень серьезную работу в школах, так как между нашим центром и минобразования есть договоренность. Хоть в центре и немного врачей, мы все равно посылаем их по районам, и они проводят в региональных школах пропагандистскую деятельность. В течение первого квартала текущего года мы в 30 школах Барды, Агжабеди, Бейлагана, Тертера и т.д. провели просветительскую работу.

Сейчас с нами тесно сотрудничает Бакинское транспортное агентство, на автобусных остановках размещают баннеры, в метрополитене тоже есть наши баннеры, демонстрируются видеоролики с номерами телефонов и адресом нашего центра. 1 декабря на бульваре и площади Азнефть мы разместили самые большие баннеры. Наш центр тесно сотрудничает с НПО, мы работаем с группами риска. Вы наверняка видели мобильные машины, стоящие у входа в центр? Ежедневно эти машины выезжают на свои «точки» — места около баров, ресторанов, где собираются работники секс-индустрии и наркоманы. Желающие проводят экспресс-тестирование. При положительном результате, на утро человек приглашается в наш центр. Мы также проводим научные исследования в этих группах риска для оценивания ситуации (дозорный эпиднадзор). Такие исследования проводятся в очень многих странах мира, причем, с одинаковой методологией и выборкой– проводится опрос по поведению и знаниям, а также берется кровь, которая проверяется на ВИЧ, гепатиты и сифилис, затем все данные сравниваются, оцениваются и взвешиваются.

Это очень серьезный и длительный процесс, и в стране такие исследования проводятся каждые два года. Сейчас мы сотрудничаем с московским Институтом эпидемиологии на выявление распространения вируса папилломы человека (ВПЧ) среди ВИЧ- инфицированных женщин, а также по молекулярной эпидемиологии. Поскольку мы — единственный центр в стране, нагрузка очень большая по всем направлениям: мы ведем научную работу, пишем клинические протоколы, создаем методические пособия на доказательном уровне, в сотрудничестве с Центром общественного здоровья и реформ Минздрава. Затем эти документы утверждаются в Минздраве. Результаты нашей работы становятся путеводными документами для лечащих врачей.

Сейчас мы создаем мобильное приложение. Люди будут скачивать наше приложение, читать, повышать уровень знаний и тем самым смогут уберечь себя от заражения. Так же мы строим тренинговый центр для врачей и медработников, и для немедицинских работников тоже. В прошлом году мы проводили тренинги для журналистов, для молодежи всего населения, среди школьников и медицинских работников государственных и коммерческих медицинских учреждений.

— СПИД и ВИЧ – диагнозы табуированные, и наверняка люди боятся приходить в центр с так сказать, с «открытым забралом».

— Да, вы правы. Это самое сложное в нашей работе. Люди всегда боятся и сторонятся стигмы и дискриминации со стороны окружения. Связанные с ВИЧ стигма и дискриминация существенно влияют на здоровье, жизнь и благополучие людей, живущих с ВИЧ или подверженных риску инфицирования, особенно ключевых групп населения.

— Это правильно, ведь еще существует основное правило Гиппократа: «Главное — не навредить».

— Да, совершенно, верно. Но у нас, помимо Гиппократа, есть действующее законодательство, и работает оно гораздо эффективнее, я вас уверяю.

Яна Мадатова