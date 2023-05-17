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Байден отменил все поездки из-за угрозы дефолта в США

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Президент Джо Байден сократил программу предстоящего визита в Азию: он вернется в Вашингтон раньше, чем планировалось, чтобы продолжить переговоры с лидерами республиканцев и предотвратить потенциально катастрофический долговой дефолт США, заявили во вторник в Белом доме.

В среду Байден отправится в Японию на саммит G7, однако не полетит оттуда в Папуа-Новую Гвинею и Австралию. Эти поездки были отменены в связи с необходимостью скорейшего возвращения президента в Вашингтон.

«Президент Байден вернется в Соединенные Штаты в воскресенье, после завершения саммита G7, чтобы продолжить переговоры с лидерами Конгресса и гарантировать, что Конгресс примет меры к установленному сроку для предотвращения дефолта, — говорится в заявлении Белого дома. — Президент и его команда будут продолжать работать с руководством Конгресса, чтобы заключить бюджетное соглашение, которое может быть подписано президентом».

После саммита G7 Байден должен был принять участие во встрече лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности в Сиднее, в которой примут участие США, Австралия, Япония и Индия.

Однако Белый дом заявил, что Байден позвонил премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе, чтобы сообщить ему об отмене визита, и пригласил его с государственным визитом в Вашингтон. Дата визита пока не объявлена.

Байден также должен был посетить Папуа-Новую Гвинею в рамках «исторического» первого визита в страну действующего президента США.

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