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Британия и Нидерланды формируют коалицию для поставок Украине истребителей

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Великобритания и Нидерланды договорились о создании коалиции по закупке истребителей для Украины. Об этом сообщает BBC.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на встрече с главой голландского правительства Марком Рутте в рамках саммита Совета Европы в Исландии дал согласие на создание такой коалиции.

«Сунак и Рютте договорились создать международную коалицию для обеспечения Украины боевым потенциалом, оказания поддержки во всем, от обучения до приобретения истребителей F-16», — говорится в заявлении.

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