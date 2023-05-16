Китай усилит подготовку к войне на фоне закупки американских вооружений Тайванем

68 Просмотров

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) пресечет попытки сепаратистов Тайваня обособиться от КНР при помощи приобретаемых у Вашингтона вооружений. Как заявил во вторник официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, НОАК усилит подготовку к войне, сообщает ТАСС.

«НОАК продолжает усиливать военную подготовку, готовясь к войне. Мы решительно сокрушим планы сепаратистов, относящихся к так называемому движению за независимость Тайваня, а также попытки вмешательства внешних сил», — заявил он, комментируя намерение Вашингтона предоставить Тайбэю оружие на $500 млн.

Как уточнил официальный представитель МО, армия КНР «будет твердо защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны». «Мы заявляем [правящей на Тайване] Демократической прогрессивной партии и сепаратистским силам, что попытки обособить остров от материкового Китая при помощи американского оружия заведут их в глухой тупик», — добавил он.

Тань Кэфэй подчеркнул, что тайваньскую проблему следует рассматривать в качестве красной черты в китайско-американских отношениях, которую ни в коем случае нельзя переступать.