В результате возгорания на газопроводе «Газпрома» пострадали 5 человек

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В России возгорание произошло на недействующей нитке магистрального газопровода Ямал — Европа компании «Газпром трансгаз Югорск». Предварительно, пострадали пять человек, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«На недействующей нитке магистрального газопровода компании «Газпром трансгаз Югорск» Бобровского линейного производства управления Ямал — Европа произошло возгорание недействующего газопровода в районе крановых узлов на линейной части. По предварительным данным, в результате пострадали пять человек», — сказал собеседник агентства.