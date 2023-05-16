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1 июня в США может произойти дефолт, заявил глава Минфина США

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Глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила, что страна может оказаться в состоянии дефолта уже 1 июня. Об этом говорится в письме министра в адрес членов американского конгресса.

«Минфин, вероятнее всего, к началу июня, и потенциально уже 1 июня, больше не сможет отвечать по всем правительственным обязательствам», — отмечается в послании.

Также Йеллен призвала законодателей незамедлительно повысить потолок госдолга, что «защитить кредитоспособность» США.

Ранее глава Белого дома Джо Байден предрек проблемы всему миру в случае дефолта в Соединенных Штатах. При этом он заявил, что ответственность за этот кризис якобы несут республиканцы….

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