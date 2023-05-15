Зеленский заявил, что Украине нужно еще немного времени для контрнаступления

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Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что для начала контрнаступления Украине нужно еще немного времени. Так президент ответил на вопрос журналиста во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в загородной резиденции британского премьера Чекерс.

Зеленский сказал, что Украина «готовит очень важные контрнаступательные шаги», но нужно больше времени.

«Нам действительно нужно еще немного времени. Не слишком много. Мы будем готовы, вы знаете, через некоторое время. Я хочу быть с вами предельно честным, но не могу поделиться с вами некоторыми датами… У нас нет секретов от наших друзей, но у нас есть некоторые секреты от наших «соседей», – сказал президент.