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В Баку ночью вырубили деревья

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Сотрудники Государственной службы экологической безопасности на месте изучили распространившуюся в соцсетях информацию о вырубке деревьев на улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе столицы. Как сообщил Report представитель службы Гафар Алиев, в результате разбирательства установлено, что ночью были вырублены два дерева.

«С целью установки личности вырубившего деревья у здания №103 на улице Мухаммеда Хади с правоохранительными органами проводится совместное разбирательство», — подчеркнул Г.Алиев.

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