Задержан человек, выращивающий наркотики на берегу Куры

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Задержан житель Нефтчалинского района, выращивающий наркотики на берегу реки Куры.

В отдел полиции Нефтчалинского района поступила оперативная информация о выращивании наркосодержащих растений на берегу реки Кура в районе села Пирабба, сообщили в МВД.

Указанная территория была взята под оперативный контроль, в результате проведенных мероприятий был задержан житель села Наджиб Мамедов, который занимался указанным преступным деянием.

Во время осмотра территории было обнаружено и изъято 68 кустов конопли высотой от 37 до 142 см.

В связи с выявленным фактом возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные и оперативные мероприятия.