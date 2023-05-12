В Милли Меджлисе предложили открыть сухопутную границу с Грузией

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В Милли Меджлисе предложили открыть сухопутную границу с Грузией.

Большинство обращений к нам связано с сухопутными границами, сказал депутат Нагиф Гамзаев на сегодняшнем заседании.

Депутат отметил, что, по крайней мере, для граждан Азербайджана можно открыть границу с Грузией: «Мы знаем, что на других границах есть проблемы. И это в какой-то степени будет ответом на вопросы, адресованные нам. Было бы хорошо открыть эту границу, особенно в летние месяцы. После последнего решения ВОЗ граждане хотят этого», — отметил депутат.