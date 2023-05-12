Сойлу: В последние дни Байден активизировал своих людей в Турции

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Глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил США во вмешательстве в выборы в стране.

Об этом Сойлу заявил в интервью CNN Türk.

«США вмешиваются в эти выборы. Это уже все знают в этой стране, это заявляет сам президент США. Нападение на Мухаррема Индже. Понятно, откуда это шло. Это Америка. В последние дни мистер Байден активизировал своих людей в Турции», — сказал он.

Ранее Сулейман Сойлу заявлял, что западная пресса для реализации плана Соединенных Штатов устраивает манипуляции в отношении предстоящих президентских и парламентских выборов в Турции.