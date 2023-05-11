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Зеленский пообещал россиянам «неприятный сюрприз»

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «неприятный сюрприз» для россиян, когда Украина начнет контрнаступление.

Об этом глава украинского государства заявил в интервью Euronews.

Владимир Зеленский попросил не ожидать деоккупации всей Украины во время предстоящего контрнаступления ВСУ. Однако он анонсировал для оккупантов «неприятный сюрприз».

Западные журналисты пытаются узнать подробности плана предстоящего контрнаступления ВСУ. Владимир Зеленский сказал, что не может открывать такую информацию. Это ведь подготовит врага. А хочется, чтобы это был неприятный сюрприз для россиян.

Зеленский добавил, что подход будет простым и что украинские защитники сделают все, чтобы заставить российских захватчиков уйти.

«Думаю, мы добьемся соответствующего результата. Но сказать, что сразу после этого контрнаступления будет восстановлен полный суверенитет Украины, я пока не могу, потому что это война», – подчеркнул президент.

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