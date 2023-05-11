Зеленский рассказал, почему Украина не спешит с наступлением

Украине нужно больше времени для начала контрнаступления против российских захватчиков, ведь военные все еще нуждаются в обещанной помощи от союзников, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.
Он отметил, что украинские военные могут идти вперед и быть успешными с тем, что есть уже сейчас.
«Но мы бы потеряли много людей. Я считаю, что это неприемлемо… Поэтому нам нужно подождать. Нам еще нужно немного времени», — сказал он.
Зеленский описал боевые бригады, некоторые из которых были обучены странами НАТО, как «готовые», но сказал, что армия все еще нуждается в «некоторых вещах», включая бронетехнику, которая поступает партиями.
В то же время, Зеленский выразил уверенность, что украинские военные могут наступать, предупредив о рисках «замороженного конфликта», на который, по его словам, рассчитывает Россия.