НАТО будет защищать свои территории

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Новые региональные планы НАТО потребуют такого совершенствования структур командования и контроля, которое переориентирует альянс на масштабные операции на своей территории, заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

«Наши региональные планы географически ориентированы, чтобы защищать специфические зоны территории НАТО. Они совмещают национальные оборонные планы стран, находящихся на передовой линии, с планами НАТО, оптимизируя тем самым способность альянса перемещать свои силы в нужный момент в нужное место», — сказал американский генерал в среду на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов стран организации.

Это изменение, по его словам, «превратит альянс, который был ориентирован на операции по управлению кризисами вне зон НАТО, в альянс, приспособленный к военным действиям крупного масштаба и к обороне каждого квадратного сантиметра своей территории».

«Это то, чего требует от нас новая реальность», — подчеркнул верховный главнокомандующий европейскими силами НАТО.