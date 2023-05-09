Швеция не станет отправлять истребители Украине

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Швеция не планирует отправлять истребители в Украину.

Об этом заявил министр обороны королевства Пол Йонсон.

«У нас нет лишних самолетов JAS [Gripen], которые мы можем отправить в Украину здесь и сейчас», — цитирует политика телеканал SVT.

По словам министра, помощь Украине теперь будет в значительной степени состоять в обучении, а также обслуживании и поддержке техники, которая уже была отправлена. Может стать актуальным участие в общих центрах обслуживания и ремонта у границ Украины, добавил он.

Правительство Швеции одобрило 11 пакетов военной помощи Киеву на сумму около 16,9 млрд крон ($1,66 млрд).