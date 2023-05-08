Госдеп: Делегации из Армении и Азербайджана добились значительного прогресса

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Делегации Азербайджана и Армении в ходе состоявшихся в Вашингтоне переговоров согласовали некоторые положения потенциальной мирной договоренности. Об этом заявил на брифинге замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

«На наш взгляд, обсуждения, состоявшиеся на прошлой неделе, были конструктивными. И мы считаем, что делегации из Армении и Азербайджана добились значительного прогресса в решении сложных вопросов. Как вы знаете, обе страны согласовали принципиально некоторые условия, лучше понимают взгляды друг друга. Мы считаем, что при дополнительной доброй воле, гибкости и компромиссе соглашение находится в пределах досягаемости», — сказал Патель.

По его словам, Соединенные Штаты оказывают всю необходимую поддержку Азербайджану и Армении. По имеющимся данным, отметил он, стороны продолжают взаимодействие.