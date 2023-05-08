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Россия отправляет на войну музейные экспонаты

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Россия перекидывает на линию фронта в Украине старые советские танки Т-55, но они все еще могут быть эффективными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Россия отправляет на войну против Украины танки модели Т-55, впервые принятые на вооружение Красной армией Советского Союза в 1948 году. Они такие старые, что их можно найти в музеях.

Историк Джон Делани, старший куратор Имперского военного музея в Даксфорде, объяснил, что это был первый основной боевой танк, который использовал Советский Союз в эпоху холодной войны.

— До этого момента было три очень отличных типа танков, легкие, средние и тяжелые, выполнявшие разные роли на поле боя. С середины 50-х и дальше существовала эта концепция, которая пыталась создать танк, который мог бы все понемногу, и который стал известен как основной боевой танк, — сказал он.

Россия начала выводить из вооружения Т-55 в 1980-х годах. Однако их законсервировали, а не утилизировали. Делани считает, что значительное их количество стоит в сараях и ждет перенастройки.

Россия перекидывает танки Т-55 на фронт

Спутниковые снимки, сделанные 21-22 апреля, показывают, что Россия вывозила десятки танков со склада на базе в Арсеньеве на Дальнем Востоке страны. На них видно, что одни из хранящихся на базе танков это Т-55. В апреле западные официальные лица сообщили CNN, что зафиксировали старый танк у линии фронта.

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Разведывательный веб-сайт Oryx утверждает, что у него есть визуальные доказательства того, что Россия потеряла более 1900 танков с начала вторжения в Украину, что составляет почти две трети от первоначальных запасов около 3000.

Роберт Ли, бывший морской пехотинец США и старший научный сотрудник американского Института исследования внешней политики, отметил, что Россия потеряла много оборудования, а новое производить трудно.

— Они производят несколько новых танков, они все еще производят Т-90, но в (необходимом) масштабе им нужно большее оборудование, чем они могут выработать, поэтому они полагаются на все более старые танки, чтобы компенсировать это, — сказал он.

К тому же Тревор Тейлор, директор Программы обороны, промышленности и общества Королевского института объединенных служб, отметил, что санкции Запада также замедляют производство оружия в России.

Ли считает, что использование Т-55 будет ограничено: «Некоторые из этих систем, вероятно, сначала будут использоваться в тыловой части. Следовательно, не обязательно танки идут вперед, это может быть видом огня на большое расстояние».

При этом Делани считает, что Т-55 могут оказаться полезными.

— Одна из вещей, для которых вы, очевидно, можете использовать этот (танк — ред.), если вы пытаетесь избежать боя между танками и танками, это закопать их на оборонных позициях, поставить танк в яму, чтобы вы могли видеть только башню, тогда их можно использовать для защиты линии фронта от контратаки, — сказал он.

Он добавил, что такое использование танков для страны-агрессора может быть эффективным для статических оборонных позиций.

Россиянам приходится полагаться на призывную армию, менее подготовленную, чем армия их противника. А танки Т-55 легки в использовании для слабоподготовленных солдат.

— Я думаю, что, столкнувшись с западным оружием, россияне должны ожидать очень больших потерь, если они планируют продвигаться вперед, используя систему Т-55. Использовать оружие такого образца — это акт отчаяния, — сказал Тейлор.

Делани добавил, что Т-55 будут каждый раз проигрывать в танковых боях против Leopard или Challenger.

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