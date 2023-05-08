«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

Самое крупное помилование в истории независимого Азербайджана

turma

8 мая 2023 года по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева рассмотрев обращения ряда осужденных, членов их семей, уполномоченного по правам человека, правозащитных организаций о помиловании, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании осужденных.

Президент, подчеркнул, что юбилей основателя современного азербайджанского государства, гениального политического и государственного деятеля, Гейдара Алиева является знаменательным событием в истории нашей страны. Заслуги Гейдара Алиева в осуществлении фундаментальных реформ в направлении построения демократического правового государства с ударением на защиту прав и свобод человека, продолжение традиций гуманизма и милосердия беспрецедентны.

Президент отметил, что верит, что лица, освобождаемые от наказания, внесут свой вклад в благополучие нашего независимого государства и развитие общества.

Отметим, что это самое крупное в истории независимого Азербайджана помилование, оно охватило 801 осужденного. Для сравнения: распоряжение о помиловании от 24 мая 2018 года, принятое по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, охватило 634 осужденных.

Так, из 801 помилованного 463 освобождены от наказания в виде лишения свободы, 220 — от половины неотбытой части наказания в виде лишения свободы, 118 — от наказаний, не связанных с лишением свободы (ограничение свободы, исправительные работы, штрафные санкции и условно осужденные к наказанию).

14 из помилованных осужденных являются иностранцами. 12 из них полностью освобождены от наказания, а двое — от половины наказания. После освобождения от наказания четверо иностранных осужденных будут депортированы за пределы страны. Остальные иностранные заключенные являются азербайджанцами по национальности или членами их семей и поэтому депортированы не будут.

Данным распоряжением от наказания освобождены и 10 осужденных, за которых ходатайствовали правозащитные организации. Среди них журналист Эльчин Мамед, председатель Партии граждан и развития Али Алиев, а также пять человек, которые были осуждены в связи с известными «тертерскими событиями», и три человека — в связи с событиями в Гяндже в 2018 году. Решение о помиловании в отношении этих лиц было принято с учетом их поведения, семейного положения и состояния здоровья.

Следует отметить и то, что Комиссией по вопросам помилования при президенте по случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева, начиная с января этого года, было проведено 14 заседаний, на которых было рассмотрено около 2400 документов.

Распоряжение о помиловании, принятое по случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева, будет исполнено до 10 мая.

Minval.az

Теги:
Из этой рубрики
tyabrik
Общество

Алиевы в Шуше

2023/05/08, 14:38
turma
Общество

Самое крупное помилование в истории независимого Азербайджана

2023/05/08, 14:25
chanaparh zhayr pluzum
Общество

В Губадлы на рабочего обрушилась скала, его тело нашли в реке

2023/05/08, 14:20
thumbs b c 050c115a54452decb321f99ad1289a77
Общество

Путин поздравил Алиева с 78-й годовщиной победы в ВОВ

2023/05/08, 13:26
baku22
Общество

Прогноз погоды на День Победы

2023/05/08, 13:05
6458b227e926e6458b227e926f16835343756458b227e926c6458b227e926d
Общество

Задержаны 10 непальцев, пытавшихся нарушить госграницу Азербайджана (фото)

2023/05/08, 12:38
sexting phone 1
Общество

Почему в Азербайджане не говорят о секстинге?

2023/05/08, 12:37
prison amnistiya 301220
Общество

Помилованы бывший замминистра культуры и председатель Партии граждан и развития

2023/05/08, 10:19
b4308647 c9b7 3177 b298 e191b5acde50 850
Общество

Алиев помиловал свыше 800 человек. Список

2023/05/08, 09:56