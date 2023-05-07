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Рейтинг Байдена достиг нового минимального значения с инаугурации

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Популярность президента США Джо Байдена среди американцев снизилась до нового минимального показателя с момента его инаугурации. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты социологического исследования, проведенного газетой The Washington Post и телеканалом ABC после того, как глава государства объявил о решении добиваться переизбрания на президентских выборах в 2024 году.

Согласно приведенным данным, работу Байдена на посту главы государства одобряют лишь 36% респондентов по сравнению с 42% в феврале. Противоположного мнения придерживаются 56% участников опроса. Остальные не дали ответа. На вопрос, кто, по их мнению, — Байден или предыдущий президент Дональд Трамп — эффективнее решает экономические проблемы, 54% респондентов назвали республиканца, а 36% сказали, что «пока что» это лучше делает нынешний глава Белого дома.

При этом 58% респондентов из числа сторонников демократов предпочли бы, чтобы Демократическая партия не выдвигала Байдена своим кандидатом на выборы. Кроме того, согласно результатам опроса, если бы президентские выборы прошли сейчас, то 44% граждан США отдали бы свои голоса Трампу, а 38% — нынешнему главе государства.

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