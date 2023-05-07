В Румынии обвинили РФ в «агрессивном поведении» истребителя над Черным морем

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Минобороны Румынии сообщило в социальных сетях, что российский истребитель Су-35 перехватил польский самолет L410 Turbolet над Черным морем, действуя при этом «неприемлемо» и «агрессивно».

Согласно заявлению ведомства, при перехвате самолета 5 мая российские пилоты целенаправленно создали «повышенный уровень турбулентности и привели к серьезным трудностям в управлении польским самолетом», из-за чего тот начал терять высоту.

Польский самолет участвовал в патрулировании над Черным морем в рамках миссии агентства ЕС по контролю границ Frontex под названием Multipurpose Maritime Operation Western Black Sea 2023. Перехват был осуществлен в 13:20 в 60 км к востоку от воздушного пространства Румынии, добавили в министерстве.

В ведомстве утверждают, что польский самолет сумел выровняться «после первоначальной потери высоты» и сел в аэропорту «Михаил Когэлничану» примерно в 13:50.

«Агрессивное поведение военного самолета, принадлежащего РФ, против невооруженного самолета, выполнявшего задачи Frontex по мониторингу миграционного риска в бассейне Черного моря, совершенно неприемлемо», — подчеркнули в румынском ведомстве.