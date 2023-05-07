Intelligence Online: Франция хочет сформировать «собственный военный канал связи с Арменией»

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Франция хочет сформировать «собственный военный канал связи с Арменией», проявлением этого может быть возможное назначение французского военного атташе с резиденцией в Ереване, пишет французское издание Intelligence Online.

«Париж может вскоре назначить военного атташе с резиденцией при посольстве Франции в Ереване. Хотя такое назначение может, на первый взгляд, показаться незначительным, оно вполне может быть выражением желания Франции открыть свой собственный военный канал с Арменией, тем самым положив конец эксклюзивным военным отношениям последней с Москвой», — пишет издание.